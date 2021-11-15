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Gebzeli kadınlar açık havada spor yaptı

Büyükşehir’in “Kocaeli Anne Şehir Projesi” kapsamında Gebzeli kadınlar açık havada egzersiz yaptı

Gebzeli kadınlar açık havada spor yaptı

15 Kasım 2021 Pazartesi 13:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçede kadınlara hizmet veren “Kocaeli Anne Şehir Projesi” her geçen gün büyümeye devam ediyor. Daha önce evde oturan birçok kadın, artık açık havada spor yapıyor. 


AÇIK HAVADA EGZERSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadınları obeziteden korumak ve sağlıklı beslenmeye yöneltmek için Anne Şehir projesi kapsamında spor etkinlikleri düzenliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında daha önce evde oturan birçok kadın, spor yapmaya başladı. Pandemi nedeniyle evlerde online olarak yapılan spor etkinlikleri, Temizlik, Maske, Mesafe kuralları çerçevesinde açık havaya taşındı. 


SAĞLIK TARAMALARI

Kocaeli Anne Şehir projesi kapsamında son etkinlik Gebze’de gerçekleştirildi. Gebze’de açık havada gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, spor hocaları eşliğinde egzersiz yaptı. Yapılan açık hava egzersizleriyle kadınlar obeziteden korunurken, sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor. Ayrıca proje kapsamında düzenli sağlık taramaları ve sağlık ölçümleri yapılıyor.


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