‘’Gençlik yegâne enerjimiz, umut kaynağımız’’



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetiminin yanı sıra TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden ve göreve başlamasından dolayı tebriklerini ileten gençlere teşekkür eden Başkan Büyükakın, gençlerin mutlu oldukları ve arzu ettikleri imkanlara kolay erişebildikleri bir kent için kolları sıvadıklarını özellikle dile getirdi. Gençliğin gücünden ve enerjisinden yararlanacaklarını, hayallerini gerçekleştirmede ön açıcı olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Gençlik çalışmalarında bütüncül bir yaklaşım sergileyeceğiz. Birçok başlığı tek çatı altında koordineli bir şekilde uygulayacağız. Gençlik yegâne enerjimiz ve umut kaynağımızdır” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR GENÇLİKLE DAHA FAZLA BÜTÜNLEŞECEK”

Dünyanın geldiği nokta ve kaydettiği hızlı gelişim, baş döndüren şekilde ilerleyen teknoloji ile gençliğin bu çağda karşılaşabileceği olumlu olumsuz her türlü başlığı tek tek irdeleyeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Gençliğimizin bu çağda donanımlı yetişmesi ve ülkemizi daha güzele götürecek donanıma sahip olması için özel projeler üreteceğiz. Eğitim, spor, kültür ve sanat gibi başlıkları gençlik alanında her bireye hızlıca ulaştıracağız. Bu konuda Büyükşehir olarak yıllardır özveriyle çalışıyoruz. Şimdi yeni bir yaklaşımla gençlik, Büyükşehir Belediyesiyle daha fazla bütünleşecek, geleceğin donanımlı insanları olarak insanlığa hizmet edebilmesi için onlarla yakından ilgileneceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve enerjilerinin şehrimize katacağı değerlerin ne kadar büyük olacağının da farkındayız” diye konuştu.

“KENT OLARAK GENÇLİĞİMİZLE GÜÇLENECEĞİZ, BÜYÜCEĞİZ”

Gençlerin yönetime aktif katılımlarının sağlanacağını da ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gençlerimizin artık kent mimarisi, sokak resimleri, kent süslemeleri ve sanatsal etkinlikler konusunda daha etkin olmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal sorumluluk projeleri üretsin, gençlik meclislerinde de bunları olgunlaştırsın istiyoruz. Kent ve ülke olarak gençliğimizle güçleneceğiz, büyüceğiz. Gençlikle yeni iletişim kanalları oluşturacak, daha fazla gencimize ulaşmanın her türlü yolunu deneyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.