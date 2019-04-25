Golden Visa Programları gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni fırsatı sunan ayrıcalıklı bir programdır. Golden Visa Programı ile Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olan Lizbon’da lüks bir eve sahip olup kalıcı oturma iznine sahip olabilirsiniz.

Golden Visa Programıyla Lizbon’da Yaşamak

Golden Visa Programları gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni fırsatı sunan ayrıcalıklı bir programdır. Golden Visa Programı ile Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olan Lizbon’da lüks bir eve sahip olup kalıcı oturma iznine sahip olabilirsiniz.

Lizbon yıl boyu süren güneşli havalarıyla adeta büyülü bir şehir. Dünya’da bakıldığında bu kadar güzelliği bir arada tutan sadece sayılı şehir var. Arama koşullarınızı her anlamda doyuracak bir şehirden bahsediyoruz. Lizbon’un güzellikleri arasında tarihi dokusundan modern yaşamına, sıcak plajlarından lüks yaşamına kadar birçok şey sayılabilir. Lizbon’un güzellikleri bu kadarla da kalmıyor ve Lizbon size çok kaliteli bir yaşam sunuyor. Öyle ki Lizbon Avrupa’nın en düşük suç oranına sahip bir başkent olma özelliğini taşıyor.

Golden Visa Programıyla gayrimenkulun çeşidine bağlı olarak 350.000 euro ile 500.000 euro arasında bir yatırım gerçekleştirmeniz beklenir. 350.000 euroluk yatırımın 30 yıldan yaşlı binalar için restore edilmek üzere gerçekleşmesi gerekir. Golden Visa Programları yatırımcının eşi ve 18 yaşının altındaki çocukları kapsar. Bu sebeple Golden Visa ailelerin geleceğe yaptıkları bir yatırım çeşidi olarak da düşünülebilir. Hele ki Lizbon gibi kendine has özelliklere sahip bir şekilde yapılacak gelecek yatırımı bir çok ayrıcalığı da beraberinde getirecektir.

Lizbon’un güzelliklerini yaşarken bir yandan da kolaylıklarını göreceksiniz. Bunlardan birisi ve en önemlisi şehrin diğer ülkelerle olan ulaşım kolaylığı. Bu ulaşımın hava ayağında ise yıllık 15 milyon yolcu ağırlayan havaalanı geliyor. Öyle bir havaalanı ki haftada ortalama 11 uçuşla Amerika’ya ulaşım sağlıyor. Aynı zamanda 9 saati aşacak derecede direkt uçuşların da yapıldığı bir havaalanı Lizbon’un havaalanı.

Peki bu güzel şehirde nerede yaşanır?

Alfama ve Graça

Şehrin en eski yerleşim yeri. Dar ve restoranlarla dolu sokaklarıyla meşhur bir bölge. Bu güzel bölge şehrin ruhunu hissettirecek bir yerleşim.

Lapa ve Campo De Ourique

Şehrin en enerjik yerleşim yeri. Hareketli yaşamın parçası olmuş sayısı çok fazla olan dükkanlar ve mağazalarla dolu bir bölge. Bu iki bölge size aradığınız sosyal iletişimi sağlayacak en başarılı iki yer.

Entrecampos ve CidadeUniversitaria

Bu alan tam bir öğrenci yeri ve bu nedenle de fiyatlar oldukça uygun. Uygun yaşama ek olarak da şehrin diğer bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak derecede ulaşıma yakın bir yer.

ParqueDasNaçoes

Bu büyüleyici bölge Lizbon’un güzelliklerinden birisi olan huzuru barındırıyor. Öyle ki bu bölgede bisikletinize atlamak sizin en büyük hobiniz olacak.

Chiado ve Principe Real

Şehrin en bilinen yeri hatta simgelerinden. Bu da bölgeleri elbette ki en çok aranan yerlerden biri yapıyor.