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Güzide Pazar’da Alışveriş Başladı

Eski Cuma pazarının meyve-sebze ve şarküteri bölümü, Kızılay Caddesi üzerinde bulunan katlı otoparkın zemin katında Gebzelilere “Güzide Pazar” ismiyle hizmet vermeye başladı.

Güzide Pazar'da Alışveriş Başladı

04 Temmuz 2021 Pazar 12:53

 Gebze’nin Güzide Pazarı’nda alışveriş başladı. Eski Cuma pazarının meyve-sebze ve şarküteri bölümü, Kızılay Caddesi üzerinde bulunan katlı otoparkın zemin katında Gebzelilere “Güzide Pazar” ismiyle hizmet vermeye başladı. Haftanın cumartesi ve Pazar günlerinde Gebzelilere hizmet verecek olan Güzide Pazar’da satışlar bu hafta başladı. Vatandaşların daha ilk haftadan yoğun olarak ilgi gösterdiği Güzide Pazar’ı AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, belediye başkan yardımcısı Selamet Güner ve birim müdürleriyle birlikte gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler diledi. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getiren pazarcı esnafları Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e bu imkanı sağladığı için teşekkür etti. Pazara alışverişe gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, Gebzelilerin hizmetlere ilişkin taleplerini de dinledi. Kent merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu hizmet için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür eden vatandaşlar Başkan’a, çalışmalarında ve belediye hizmetlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

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