Hafız Selahattin Ergin Kültür Derneği Türk Müziği Korosu konser verdi

Dernek başkanı Ümran Çeri, yaptığı konuşmada, Türk müziğini ilçede sevdirmek istediklerini bildirdi.

Koro, Türk müziğinin sevilen eserlerini koro ve solo olarak seslendirdi.

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan dernek başkanı Hatice Tiryaki, sevginin paylaştıkça güzel olduğunu belirterek, dernek olarak tüm engelli bireylerin destekçisi olduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından engelliler, aileleri ve diğer katılımcılar, sanatçı Latif Doğan'ın söylediği şarkılarla eğlendi.

Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Karamürsel Halk Eğitim Müdürü Bahar Kaplan Yavuz da katıldı.





AA