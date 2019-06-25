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İHH Kocaeli’den Yetimlere Karne Şenliği

İHH Kocaeli İnsan Yardım Derneği'nce Sekapark Kültür Alanı Kihmed binası önünde düzenlenen etkinlikte yetim çocuk, aileleri ve İHH gönüllülerinden oluşan 300 kişi karne şenliğinde biraraya gelerek keyifli anlar yaşadı.

İHH Kocaeli'den Yetimlere Karne Şenliği

25 Haziran 2019 Salı 13:26

Kocaeli’de 420, dünyanın dört bir tarafında binlerce yetime destek olan, maddi yardımların yanında gezi, piknik, fidan dikme, uçurtma şenliği gibi sosyal kültürel faaliyetlerle de yetim çocukların hayata hazırlamasına katkı sunan İHH Kocaeli, gerçekleştirdiği çocuk karne şenliği ile anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 

Keyifli Anlar Yaşadılar

Etkinlik kapsamında kitap kapmaca,çuval yarışı, halat çekme, yoğurt yedirme, yumurta taşıma gibi oyunlar oynayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.Oyunların akabinde köfte ekmek, dondurma ve pamuk şeker ikram edilen katılımcılara tatil kitabı hediye edilerek program devam etti. 

Etkinlikle alakalı İHH Kocaeli Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Kanca; "Yetim yavrularımızın manevi gelişimlerine destek olmak, onların hayata hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla maddi desteklerin yanında belli aralıklarla sosyal kültürel faaliyetlerle bir araya geliyor, onlarla hemhal olma fırsatı elde ediyoruz. Onların yüzlerindeki tebessüme vesile olan tüm bağışçı ve gönüllülerimize bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.’’ şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

 
  

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