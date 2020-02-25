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İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.Bölgedeki 4 dairenin tahliye edilmesine karar verild.

İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı

25 Şubat 2020 Salı 09:16

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak'taki bir inşaat alanında dayanma duvarı yapımı sırasında toprak kaydı.

Göçüğü önceden fark eden bir inşaat işçisi, kaçarken yaralandı. Şantiyedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Darıca Belediyesine bağlı yapı denetim ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ekipler, dayanma duvarının eksik kalan kısmı tamamlanana kadar inşaatın bitişiğinde yer alan 2 binadaki 4 dairenin tahliye edilmesine karar verdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri inşaatın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Vatandaşların Darıca Belediyesi tarafından ilçedeki bir otele yerleştirileceği öğrenildi. 

AA
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DaricaToprak KaymasıGebze
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