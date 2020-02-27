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İSU PERSONELİNE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü personelleri sağlık taramasından geçti. Kocaeli’de gerçekleştirdiği örnek projeler ile birlikte ülkemizde modern işletmecilik anlayışıyla örnek kurum olarak gösterilen İSU, yöneticileri ile tüm memur ve işçilerin sağlık taramalarını belirli periyotlar halinde gerçekleştiriyor.

İSU PERSONELİNE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

27 Şubat 2020 Perşembe 10:01

 Kocaeli’de sunduğu etkin hizmet ve yatırımlarla öncü kurum olmayı başaran İSU Genel Müdürlüğü, bu başarının mimarı olan personellerin sağlıklarına da hassasiyet gösteriyor. İSU Kurum Tabipliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile birlikte, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği kurum personeline kan-idrar ve akciğer filmini kapsayan sağlık taraması yapıldı.

Genel Müdürlükte, 12 ilçe Şube Müdürlüğü ve şantiyelerde çalışan toplam 1605 personel sağlık taramasından geçti. Yapılan tetkiklerin sonuçları işyeri hekimleri tarafından değerlendirilerek tahlilleri normal çıkmayan personeller sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
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