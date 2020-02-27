İSU PERSONELİNE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü personelleri sağlık taramasından geçti. Kocaeli’de gerçekleştirdiği örnek projeler ile birlikte ülkemizde modern işletmecilik anlayışıyla örnek kurum olarak gösterilen İSU, yöneticileri ile tüm memur ve işçilerin sağlık taramalarını belirli periyotlar halinde gerçekleştiriyor.
Genel Müdürlükte, 12 ilçe Şube Müdürlüğü ve şantiyelerde çalışan toplam 1605 personel sağlık taramasından geçti. Yapılan tetkiklerin sonuçları işyeri hekimleri tarafından değerlendirilerek tahlilleri normal çıkmayan personeller sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.