İSU PERSONELİNE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü personelleri sağlık taramasından geçti. Kocaeli’de gerçekleştirdiği örnek projeler ile birlikte ülkemizde modern işletmecilik anlayışıyla örnek kurum olarak gösterilen İSU, yöneticileri ile tüm memur ve işçilerin sağlık taramalarını belirli periyotlar halinde gerçekleştiriyor.

Kocaeli’de sunduğu etkin hizmet ve yatırımlarla öncü kurum olmayı başaran İSU Genel Müdürlüğü, bu başarının mimarı olan personellerin sağlıklarına da hassasiyet gösteriyor. İSU Kurum Tabipliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile birlikte, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği kurum personeline kan-idrar ve akciğer filmini kapsayan sağlık taraması yapıldı.