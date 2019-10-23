KO-MEK’ten Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, tüm dünyada ithalatı ve ihracatı her geçen gün artan ve bu sayede önemli bir istihdam alanı haline gelen tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğine önem vermeyi sürdürüyor. Geçen yıl açılan kurs sayesinde çok sayıda vatandaş yetiştirdiği bitkileri satarak, aile bütçelerine katkı sunuyor.

İLGİ GÖREN BRANŞ

Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, bitki ve sebzelerin doğallığını kaybettiği günümüzde önemli bir yer edinmeye başladı. Devlet desteği alınması ile birlikte geçim kaynağı haline gelen Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kocaeli’nde vatandaşlardan ilgi görüyor. KO-MEK de bu çerçevede gelen talepleri değerlendirerek geçtiğimiz yıl Yuvacık Kurs Merkezi’nde Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Branşı açtı. Branş yeni eğitim döneminde faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

ÖNCE TEORİK EĞİTİM

KO-MEK tarafından verilen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu 72 saatlik bir eğitimi kapsıyor ve haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Kursta ilk olarak bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları anlatılıyor. Bu kapsamda kursiyerler, bitkilerin özelliklerini, yetiştirilmesini, bakım, hasat, harman ve depolanması ile ilgili bilgileri ediniyor.

PRATİK EĞİTİM ŞART

Teorik bilgiler pratik eğitimle desteleniyor. Bu aşamada, tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkiler tanımlanarak, ekim, bakım ve hasat gibi uygulamalar sahada gösteriliyor. Bitkilerin soğan ve tohum ekimleri konusu da yine pratik uygulamada kursiyerlere aktarılıyor.

ORMANYA’DA PRATİK EĞİTİM YAPTILAR

Yuvacık Kurs Merkezi Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri geçtiğimiz hafta sonunda gördükleri teorik eğitimi uygulama imkânı buldu. Eğitim için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya seçildi. Kursiyerler çok sayıda bitkinin bulunduğu alanda aldıkları eğitimi destekleme imkânı buldu.

BİTKİDEN ÇELİK ALMA YÖNTEMİNİ ÖĞRENDİLER

Kursiyerlere burada, bitkilerden çelik alma yöntemi gösterildi. Defne ve lavanta bitkilerinden alınan çeliklerin, bitkinin yeniden üretilmesine olanak sağladığı anlatılarak, bu sayede yeni bir fide satın alınmasına gerek kalmadığı vurgulandı.

KO-MEK SERTİFİKASI DEVLET TEŞVİKİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirmek için KO-MEK sertifikası adeta altın değerinde anlam taşıyor. Tohum yetiştiriciliği alanında ve devletten gerekli teşvikleri almak için KO-MEK sertifikası önemli bir altlık oluşturuyor. Bu nedenle branşa Kocaeli’nin yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş gelerek eğitim alıyor.

TIBBI AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR?

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, gıda, baharat, boya, ilaç, kozmetik ve parfüm olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde tarla ve bahçe tarımından park ve peyzaj düzenlemelerine kadar oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunuyor. Dere otu, maydanoz, lavanta, safran, hardal tıbbi ve aromatik bitkilerden sadece birkaçı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine ek olarak bu bitkilerin dünya pazar hacmi her geçen gün artıyor.



















