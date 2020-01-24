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Kocaeli’de engelli şurası yapılacak

Büyükakın, “Kocaeli’de engelli şurası yapacağız. Bu şuramızdan çok önemli fikirlerin çıkacağına inanıyorum. Engelli kardeşlerimizin hizmetlerine dönük yeni yaklaşımlarda muhakkak bu şurada ele alınacak.'dedi

Kocaeli'de engelli şurası yapılacak

24 Ocak 2020 Cuma 10:13

 Başkan Büyükakın, Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Kocaeli Şube Başkanı Dursun Kahraman ve Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses ile yönetimlerini makamında konuk etti.

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Kocaeli Şube Başkanı Dursun Kahraman ve Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses ile yönetimlerini makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, “Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına kolaylık katacak çalışmaları yine engelli kardeşlerimizle birlikte gidereceğiz. Kocaeli’nin gelişmesine ve marka şehir olmasına katkı sunan her kurum ve kuruluşumuzun da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Engelli hizmetlerine büyük önem verdiklerini bunun için ellerinden gelenin fazlasını yapmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de engelli şurası yapacağız. Bu şuramızdan çok önemli fikirlerin çıkacağına inanıyorum. Engelli kardeşlerimizin hizmetlerine dönük yeni yaklaşımlarda muhakkak bu şurada ele alınacak. Kocaeli bu anlamda çok önemli bir fark yaratan bir kent olacak” diye konuştu.

“BİR ROTA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ”

Kocaeli Engelli Şurasında birlikte çalışalım diyerek GÖRSEM Kocaeli Şube Başkanı Dursun Kahraman ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Şuramıza katkı sunmanızı istiyorum. Engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve hayat içerisinde arzu ettiği her şeye ulaşmada erişebilirliğin önemine büyük kıymet veriyoruz. Bunun için erişebilirlik konusunda özel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle engelli vatandaşlarımızın daha çok zaman harcadığı ve gezdiği alanların rotalarını çıkartacağız. Engellilerimizin nereden nereye gittiklerini bir ağ şeklinde çalışacağız. Aslında bir rota çalışması yapacağız. Teknolojik açıdan da yazılımlarla engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

 

GÖRSEM Kocaeli Şube Başkanı Dursun Kahraman, “Başkanımızın bizi makamında kabul ettiği, talep ve önerilerimizi anlatma fırsatını sunduğu için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Engellilerin yaşamlarına kattıkları ve katacakları güzellikler için de şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 



 

“HER DAİM YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses ile yönetim kurulu üyelerine de ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, üniversite gençliğine hizmet vermelerinden ötürü kendilerine teşekkür etti. Özel Öğrenci Yurtları’nın üniversite gençliğine daha verimli hizmet sunulabilmesi için görüş alışverişinin yapıldığı birliktelikte, kendilerini dinleyen ve makamında kabul eden Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Şenses, özel yurtların beklentilerine dönük talepleri de dile getirmeyi ihmal etmedi. Kamu veya özel olsun öğrenci yurtlarının çok önemli bir misyona sahip olduğunu sözlerine de ekleyen Başkan Büyükakın, “Yurtlarımızın standardı günümüzde çok iyi noktalara geldi. Umarım çok daha güzel imkanlarla gençliğimiz bu alanda hizmet almaya devam edecektir. Özel yurtlarımız da bu noktada büyük bir gayret gösteriyorlar. Derneğimiz başta olmak üzere özel yurtlarımızla her daim yakın iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

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