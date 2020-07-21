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Kocaelili anneler açık havada spor yapıyor

“Mesafe Spora Engel Değil” adı altında gerçekleşen açık havada egzersizleri Derince ve Körfez ilçelerinde devam etti.

Kocaelili anneler açık havada spor yapıyor

21 Temmuz 2020 Salı 14:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında “Mesafe Spora Engel Değil” adı altında açık hava egzersizleri gerçekleştiriliyor. İzmit ve Gebze ilçelerinin ardından açık havada gerçekleştirilen etkinlikler Derince ve Körfez ilçelerinde devam etti.

 

AÇIK HAVADA EGZERSİZ

Pandemi sürecinde evde uzun süre kalan vatandaşların sağlığını düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, haftanın 3 günü ücretsiz açık havada fiziksel egzersizler gerçekleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anne Şehir projesi kapsamında açık havada gerçekleşen egzersizler kent genelinde yapılıyor.

 

“MESAFE SPORA ENGEL DEĞİL”

Açık hava egzersizlerine katılan vatandaşlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman diyetisyenler tarafından vücut kitle indeksi ölçümü (yağ, kas ve su) yapılıyor. Katılımcılara ayrıca sağlıklı ve düzenli beslenme, sıvı tüketimi gibi konularında bilgi veriliyor. İdeal değerler ile kıyaslanan ölçümlerde, egzersiz öncesi ve sonrasında tüketilmesi gereken gıdalar hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.

 

SOSYAL MESAFE

“Mesafe Spora Engel Değil” adı altında gerçekleşen açık havada spor egzersizlerinde Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri de alınıyor. Spor yapan her birey arasında 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanıyor.

 

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