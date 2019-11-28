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Kocaeli’nin kedi ve kuşları üşümesin

Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini gerçekleştiren Büyükşehir, kentin farklı noktalarına kendi imal ettiği kedi ve kuş evlerini yerleştirecek.

Kocaeli'nin kedi ve kuşları üşümesin

28 Kasım 2019 Perşembe 16:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuş ve kedilerin mevsim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak kötü hava koşullarından etkilenmemeleri ve sıcak bir yuvada yaşayabilmeleri için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında Kocaeli’nin her ilçesinde bulunan ve onarılmayacak hasarı bulunan donatı elemanlarının ahşap grupları, atölyelerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kedi ve kuş evlerine dönüştürülüyor. Atölyelere getirilen hasarlı donatılar, geri dönüştürülerek işlevine uygun şekilde kullanılmak suretiyle kedi ve kuş evleri olarak değerlendiriliyor.

 

HASARLI DONATILAR KEDİ VE KUŞ EVİNE DÖNÜŞÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atölyelerinde kedi ve kuş evleri imal ediliyor. Kedi ve kuşlara sıcak yuvalar yapan Büyükşehir ekipleri, daha sonra park ve bahçelere imalatını yaptığı evleri yerleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla farklı alanlara yerleştirilen kedi evlerinin önüne mama ve mama kapları bırakıldığını da belirtiyor. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla park ve bahçelere konulan kedi ve kuş evleri, vatandaşlardan tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

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