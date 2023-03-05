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Körfez'den Kahramanmaraş'a Kardeşlik Parkı

Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine "Kardeşlik Parkı" inşa ediyor.

Körfez'den Kahramanmaraş'a Kardeşlik Parkı

05 Mart 2023 Pazar 10:42

                                       
   Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine "Kardeşlik Parkı" inşa ediyor.   
 Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaraların sarılması için çalışan Körfez Belediyesi, Tavşantepe bölgesinde Kocaeli Ticaret Odası tarafından oluşturulan çadır kente park inşa ediyor. Geçtiğimiz hafta çadır kenti ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, çocukların park isteğinin yerine getirilmesi talimatını vermişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgede hızlıca çalışma yürüterek alanı belirledi ve çalışmalara başladı. Oyun gruplarının yer alacağı park için zemin düzenlemesi yapılırken, ismi de "Kardeşlik Parkı" olarak belirlendi. 





                                       


İHA
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