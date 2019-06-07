Kuralar Yaklaşıyor

07 Haziran 2019 Cuma 13:53
TOKİ tarafından hayata geçirilen 50 bin sosyal konutun kura çekimleri yapılıyor. Kocaeli’de ise sosyal konut projesi kapsamında Dilovası ve Gebze ilçelerinde 800 konut yapılacak. Konutlar için kura çekimi 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Kura çekimleri her ilde ayrı ayrı yapılacak. Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konuttan Dilovası ve Gebze’de yapılacak 800 konut için tam 12 bin 660 başvuru yapıldı. Bu konutlar için kura çekimi 8 Ağustos tarihinde yapılacak. Kura çekim yeri şu an için açıklanmadı.
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