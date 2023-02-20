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Mehmet Bilir: "Rem İnşaat, Kocaeli ekonomisine büyük katkı sağlıyor”

Rem İnşaat ve Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Rem İnşaat’ı sektöründe önemli bir marka haline getiren Mehmet Bilir, Gebze’de inşa ettiği modern yapılarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mehmet Bilir:

20 Şubat 2023 Pazartesi 16:26

  28 yaşındaki genç iş insanı Mehmet Bilir, yeni hedefinin aile şirketlerini bir araya toplayacak bir holding kurmak olduğunu söyledi. Bilir, babası tarafından Kocaeli-Gebze’de 40 yıl önce kurulan REM İnşaat ve Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Rem İnşaat’ı son dönemin en dikkat çeken firmaları arasına sokmayı başardı. Kocaeli-Gebze’de inşa ettiği modern yapılarla adından söz ettiren Bilir, “Firmamızla Kocaeli’de hem istihdam oluşturuyor hem de ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz” dedi. 
 
  “Kalite odaklıyız” 
  İstanbul’da 23 Ocak 1994 yılında dünyaya gelen ve üniversite eğitimini Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde alan Mehmet Bilir, Rem İnşaat’ın yanı sıra Rem Elektrik, Rem Metal, Rem Doğalgaz ve Rem Mimarlık şirketlerinin de yöneticisi. Tüm bu alanlarda kalite odaklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren genç girişimci, “İş yaptığımız tüm alanlarda sunmuş olduğumuz hizmetin her anlamda arkasındayız. Kullandığımız malzemeden projelendirme aşamasına, çalıştığımız personelden iş birlikçilerimize tamamen kalite odaklıyız” şeklinde konuştu. 
 
  “Yeni hedef holdingleşmek” 
  29 yaşındaki genç girişimci Bilir, yeni hedefinin Rem şirketlerini aynı çatı altında toplayacak bir holding kurmak olduğunu söyleyerek, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında her zaman en iyisi olmak için gayret gösterdik. Profesyonelliğe ve güvenilirliğe büyük önem verdik. Şimdi de şirket gruplarını holding haline getirmek için çalışmalarımız var” diye konuştu. 
 


İHA
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