YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

29 Kasım 2019 Cuma 07:52

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa da ise yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına esmesi öngörülüyor.

Söz konusu bölgelerde de ulaşımdaki aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin kedi ve kuşları üşümesin Kocaeli’nin kedi ve kuşları üşümesin
ORMANYA KIŞA HAZIRLANIYOR ORMANYA KIŞA HAZIRLANIYOR
Çocuklar İçin Yeni Bir Oyun Gurubu Kuruluyor Çocuklar İçin Yeni Bir Oyun Gurubu Kuruluyor
Hat 200 kullananlara müjde: Büyükşehir’den İstanbul’a Kocaelikart cihazı Hat 200 kullananlara müjde: Büyükşehir’den İstanbul’a...
Kocaelili çiçekçiler, Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarında! Kocaelili çiçekçiler, Avrasya’nın en büyük...
“Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” “Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’nin kedi ve kuşları üşümesin
Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini gerçekleştiren Büyükşehir, kentin farklı noktalarına kendi...

Haberi Oku