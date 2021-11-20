Neden WordPress Hosting Satın Almalısınız?

İnternet sitelerinizde WordPress platformunu yaratabilmek, yeni bloğunuzu ya da çevrimiçi işinizi başlatabilmenin anahtarı özel WordPress hosting almaktan geçer. WordPress, internet siteleri tasarlamasına ve oluşturulmasına izin veren açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi olarak öne çıkar. Basit bir blog sayfasından e-ticaret sayfasına kadar farklı siteleri kurabilmeniz WordPress sayesinde mümkün hale gelir. WordPress kullanarak iş veya portföy sitelerine kadar, aklınıza gelebilecek çeşitli alanlarda internet siteleri oluşturabilirsiniz.

WordPress Hosting Avantajları Nelerdir?





WordPress hosting hizmetleri, WordPress web siteleri için özel hizmet ve destek verir. Bunun dışında kullanıcılara farklı avantajlar da sağlar. Web teknolojileri, web sitenizde daha hızlı bir şekilde yapılandırılabilir. Aynı zamanda sunuculardaki bütün hesaplar aynı şekilde özel bakıma alınabilir.





Sunucular, WordPress’e özgü tehditlere karşı özel bir koruma kalkanı altında tutulur. Toplu güncellemeler ve güvenlik yamaları, sunuculardaki bütün internet sitelerinde aynı anda uygulamaya geçebilir. Müşteri hizmetleri temsilcileri, yazılım desteği sunabilmek için özel eğitim almıştır. Eklentilerinizin neden çalışmadığı ya da metninizin neden doğru şekilde yayınlanmadığı hakkındaki sorularınız için çözüm odaklı bir yaklaşım söz konusudur.





%100 cloud tabanlı olan firmalar da vardır. LimonHost bu firmalar arasında yer alır. Hosting paketleri içerisinde en ucuz fiyat seçeneği sunan ve Türkiye’deki %100 bulut tabanlı tek marka olan LimonHost, WordPress hosting seçeneklerinde %100 AWS alt yapısı sunar. Böylelikle çalışmalarınız en güvenilir şekilde dijital hayata geçirilir. Çoğu WordPress hosting planı, kullanımı kolay olan internet siteleri oluşturucularıyla beraber sizlere sunulur. Temalar, eklentiler ve hatta SSL sertifikalarını da içerebilir.





Kaliteli WordPress hosting hizmetleri internet sitenizi hızlandırabilmenin en iyi yolunu sizlere sunar. İnternet sitenizin yavaş yüklenmesi kullanıcı deneyimi ve arama motoru algoritmaları açısından olumsuz durumlara sebep olabilir. Bu sebeple, hızlı çalışan internet sitelerine sahip olmanız büyük bir önem taşır. WordPress, PHP tabanlı yazılım olduğundan dolayı Linux işletim sistemiyle de uyumludur. Ayrıca WordPress hosting planlarının farklı desteklere sahip olması önemlidir.





WordPress hosting kullandığınız zaman hızlı bir şekilde gerekli güncellemeleri yapmaya başlayabilirsiniz. WordPress tabanlı internet siteleri kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde acil güncellemelerde zaman odaklı bir şekilde hareket edebilmenize imkan tanır. Bu sebeple, güncellemeler sizler için önem taşıyorsa profesyonel WordPress hosting seçeneklerinden yararlanmanız tavsiye edilir.





WordPress Hosting ile Web Hosting Arasındaki Farklar Nelerdir?





Web hosting, genel olarak birden fazla internet sitesinin tek bir fiziksel sunucuda alanı paylaştığı, paylaşılan barındırma hizmeti olarak öne çıkar. Bu tür ortamlarda, tamamı farklı platformlarda çalışan potansiyel binlerce farklı internet sitesi bulunur. Web hosting hizmetleri, WordPress site oluşturucu ve uygulamaları sunabilir. Aynı zamanda çeşitli farkı site oluşturucular da bulunabilir. Hepsiyle ilgili sorunlar için hizmet sunulabilir.





WordPress hosting ise genel web hosting hizmetleri gibi paylaşılan sunucu ortamından yararlanır. Planlar ise farklı seçenekler ile sizlere sunulur. LimonHost sınırsız WordPress hosting seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Bu hosting türünün klasik web hosting hizmetlerinden en temel farkı, web sitenizin sadece WordPress kurulumu ile sunucuyu paylaşmasıdır. Hizmet ve destekler, WordPress’in belirli özelliklerine göre kurgulanmıştır. Çözümlerin tamamında WordPress performansının en üst düzeylere getirilebilmesi hedeflenir.





WordPress hosting ve web hosting arasındaki ufak farklılıklara dikkat ederken aynı zamanda hosting alacağınız firmalar arasındaki farklılıklara da detaylı bir şekilde yaklaşmalısınız. Böylelikle satın aldığınız hizmeti uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz. Doğru hosting firması tercihleri yapmanız internet siteninizin yayın kalitesini etkileyebilecek bir ayrıntı olarak öne çıkar.





WordPress Hosting Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?





Tüm hosting hizmetlerinde olduğu gibi WordPress hosting hizmetlerini alırken de bazı detayları göz önünde bulundurmalısınız. Bunlar herhangi bir hosting hizmetinde aramanız gereken zorunluluklar olarak da nitelendirilir.





Garantili çalışma süreleri ilk etapta dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. İnternet sitenizin günün her anında çalışır durumda olacağından emin olmalısınız. Herhangi bir kesinti sizlere büyük maddi kayıplara yol açabilir. Bu sebeple, kesinti oranı en düşük olan hosting şirketlerinden yararlanmalısınız.





İşletmeniz büyümeye başladığı zaman internet siteniz de büyümeye başlar. Sizinle beraber büyüyebilen ve ihtiyaçlarınız değiştikçe ekstra alan sağlayabilecek bir hosting firması seçmeniz geliştirilebilir iş yapısına hakim olabilmeniz açısından önemlidir. İnternet sitenizde adres, telefon numarası ve kredi kartı bilgileri gibi kullanıcılara ait gizli verileri depoluyorsanız, verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalısınız. Bu sebeple, güvenlik duvarı, kötü amaçlı yazılım ve spam koruması gibi temel güvenlik önlemlerinin hosting firmaları tarafından sizlere sunulması önemlidir.





Telefon desteği, e-mail ya da canlı sohbet gibi birden fazla destek seçeneği veren firmalar acil durumlarda işlerinizi yönetebilir hale getirir. Böylelikle bir sorun yaşadığınız takdirde sorununuz ile alakalı olarak 7 gün 24 saat boyunca iletişim kurabileceğiniz birileri olur. En iyi hosting şirketlerinde dahi zaman zaman ufak tefek problemlerin ortaya çıkabileceğini asla unutmamalısınız ve bu adımı atlamamalısınız.