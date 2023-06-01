banner905
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ocakta Unutulan Yemek Yangına Sebep Oldu

İzmit ilçesinde ocakta unutulan yemek sebebiyle çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Ocakta Unutulan Yemek Yangına Sebep Oldu

01 Haziran 2023 Perşembe 17:47

  Olay, Tüysüzler Mahallesi Mahsuni Şerif Sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocağın üstünde unutulan yemek yangına sebep oldu. Alevleri gören ev sahibi müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ev sahibine ise ambulansa alınarak oksijen verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeliİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ünlülerin Organizatörü Olarak Biliniyor: 80 Ödül Alarak Kırılması Güç Bir Rekora Imza Attı Ünlülerin Organizatörü Olarak Biliniyor: 80 Ödül...
Umutları Yeşertmek İçin Kilometrelerce Yol Geldiler Umutları Yeşertmek İçin Kilometrelerce Yol Geldiler
Orijinal ve Uygun Fiyatlı Harley Davidson Bot Satışı Yapan Site Orijinal ve Uygun Fiyatlı Harley Davidson Bot Satışı...
Çocuk Parkının İmalatı Yalnızca 3 Günde Tamamlandı Çocuk Parkının İmalatı Yalnızca 3 Günde Tamamlandı
Eğitim Uzmanı Uyardı: Sınavlara Hazırlanırken Sabahlamak Doğru Değil Eğitim Uzmanı Uyardı: Sınavlara Hazırlanırken...
Kuşların Türlerini Ve Rotalarını Belirleyecek Çalışma: Halkalama İstasyonu Kuşların Türlerini Ve Rotalarını Belirleyecek...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Ünlülerin Organizatörü Olarak Biliniyor:...
- Sayısız başarıya imza attı 27'nci yılını coşkuyla kutluyor

Haberi Oku