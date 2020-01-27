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Özel öğrencilere iletişim becerileri müzikle kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engellilere iletişim becerileri müzikle kazandırılıyor.

Özel öğrencilere iletişim becerileri müzikle kazandırılıyor

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:22

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde, özel öğrenciler kendileri için hazırlanan mesleki ve sanatsal atölyelerde eğitim alıyor.

Bu atölyeler içerisinde en fazla dikkat çekeni ise müzik ve halk oyunları atölyesinde yapılan müzikal çalışmalarla bireylerin özel ve iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sınıf öğretmeni Selma Kırdudu, özel gereksinimli çocuklar için başarılarının çok önemli olduğunu belirterek, "Burada gösterdikleri başarı, motivasyonunu arttırıyor. Bireylerin kendilerine öz güvenlerini sağlıyor, böylelikle de diğer alanlarda başarılı olma isteklerini pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyer Emin Aktaş, müzik dersinde ritim çalıştıklarını, bunun yanında da halk oyunları öğrendiklerini, müzikle kendini mutlu hissettiğini belirtti.



AA
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