Portekiz Golden Visa ile Avrupa’da Oturma İzni Fırsatı

2012 yılında başlayan Portekiz Golden Visa Programı, Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşlarına Portekiz’de yatırım karşılığında oturma izni alma ve 5 yıllık sürenin sonunda vatandaşlığa başvurma hakkı tanıyan bir programdır.

Yatırımcı yılda en az 7 günü Portekiz’de geçirdiği ve program gerekliliklerine uyduğu takdirde Schengen bölgesinde vizesiz seyahat hakkına sahip olabilir. Yaptığı yatırımı 5 yıl boyunca koruduğu ve Portekiz vatandaşlığını aldığı durumda ise AB vatandaşı olmanın tüm avantajlarından faydalanabilir. Şu ana kadar 6,500'den fazla yabancı yatırımcının istifade ettiği program Portekiz ekonomisine de önemli katkılarda bulunmuştur. Programın doğrudan sonucu olarak Portekiz’e yapılan toplam yatırım 4 milyar Euroyu geçtiği görülüyor.

Programın Portekiz'deki neredeyse bütün siyasi partilerin geniş desteğine sahip olması potansiyel yatırımcılar için avantajlı bir durum teşkil ediyor. Muhafazakâr bir hükümet tarafından 2012'de uygulamaya konulan Golden Visa programı, mevcut sosyalist koalisyon hükümetinin 2015 sonunda gücü ele geçirmesinden beri daha da genişletildi.



Şimdiye kadar Golden Visa yatırımları en fazla Çinli yatırımcı tarafından rağbet görüyordu fakat bu durum hızla değişiyor. Türk yatırımcılar Portekiz Golden Visa’ya yatırımında bulunan başlıca milletlerin içinde üçüncü sırada yer alıyor. Listede Brezilya, Güney Afrika, ve Rus vatandaşları da bulunuyor.

Paladin Hakkında:

Paladin Grup, gayrimenkul alanında geliştirme, yatırım ve danışmanlık hizmeti veren bir şirkettir. İstanbul merkezli olmak üzere Avrupa ve Amerika’yı kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet ağına sahiptir. Karşılıklı güveni esas alarak uçtan uca servis anlayışını benimsemiştir.

Uzman ekipleri ile Paladin, gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Golden Visa uyumlu yatırımlarda da kapsamlı danışmanlık hizmeti sunar. Avrupa pazarında çeşitli ülkelerde etkin bir şekilde varlıklarını sürdüren yerel ekipleri, yurtdışı yatırım tecrübenizde yol gösterici olurlar. Portekiz, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde gerçekleştireceğiniz Golden Visa yatırımlarında Paladin ekibi sürecin başından sonuna kadar yatırımcı olarak sizin yanınızda olur. Beklentilerinizi kavrayarak doğru yol haritasını çizmeyi ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlar.