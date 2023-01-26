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Protez Tırnak İle Bakımlı Tırnaklar

Güzellik merkezleri türlerinden biri olan tırnak tasarım firmaları oldukça yaygındır.

Protez Tırnak İle Bakımlı Tırnaklar

26 Ocak 2023 Perşembe 14:38


 protez tırnak uygulamaları, kalıcı ojeler ve manikür ile pedikür hizmetleri olmak üzere birçok tırnak hizmeti alabilirsiniz. Bunlardan biri de Bonita Nail tarafından verilen protez tırnakların yapılma hizmetleridir. 

 

 Protez Tırnak Nasıl Yapılır?

 

 Protez tırnak uygulamasını tercih edenler özellikle günlük hayatta tırnaklarını uzatamayanlardır. Bonita Nail de gerekli protez tırnak malzemeleri ile en başarılı ve kaliteli hizmeti sizlere verir. Dilediğiniz renkte oje uygulamasının yanı sıra sizin istediğiniz uzunlukta protez tırnakları kullanarak hem bakımlı hem de güzel görünen tırnaklara sahip olabilirsiniz. Bonita Nail, sizlere en iyi hizmeti protez tırnak seti seçenekleri ile verir.

 

 Protez Tırnak Ne Kadar Süre Kullanılır?

 

 Protez tırnak uygulamasını yaptırdıktan sonra ne kadar uzun süre kullanılabileceği de merak edilir. Net bir zaman sınırlaması yapılmaz. Özel malzemelerle yapılan protez tırnaklar, bakımları yaptırılarak kullanıldığında neredeyse 6 ay boyunca kullanılır. Bu da oldukça uzun bir kullanım sağlar.

 

 Protez Tırnak Kolay Kırılır mı?

 

 Protez tırnakların kullanımında en önemli etken boyudur. Aşırı uzun tırnakların kullanımında çeşitli kırılmalar yaşanabilir. Ancak daha ideal boylarda olan protez tırnak uygulamalarında bakımları da düzenli olarak yapılırsa çok sık kırılma problemlerine rastlanmaz. Bonita Nailde yapılan protez tırnak uygulamaları hem kaliteli hem de daha uzun ömürlü olarak yapılır. Bu sayede kırılma ya da benzeri sorunlara da çok sık rastlanmaz.

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