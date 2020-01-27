Sahiplendirme rekoru kırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmede rekor kırdı. Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ile Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bin 899 sokak hayvanı sahiplendirildi.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra yolu üzerinde ve Gebze’de bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmaları meyvesini verdi. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftanın beş günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

BİN 899 HAYVANA SICAK YUVA

Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinden bin 899 sokak hayvanı sahiplendirildi. Bakım ve sağlık kontrolleri Bakımevlerinde yapılan küçük dostlarımız, daha sonra yeni evlerine gitmek üzere vatandaşlara teslim ediliyor.

SAHİPLENDİRME PAKETİ

Sahiplenilen sokak hayvanının yanında vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce tasma, gezdirme aparatı, mama kabı, 3 günlük mama, bilgilendirme broşürü ve taşıma çantası bulunan sahiplendirme paketi hediye ediliyor. Sunulan pakette yavru ve büyük hayvanlar ayrı ayrı düşünülerek uygun malzemeler temin ediliyor.

AŞILARI YAPILIYOR

Geçici bakımevinden sahiplendirilen sokak hayvanlarının iç-dış parazit, karma ve kuduz aşıları yapılıyor. Ayrıca hayatları boyunca gerekli aşı, tedavi ve bakımları geçici bakımevinde sağlanıyor.