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Samsunlular, Tirit gecesinde buluştu

Samsun Asarcıklılar Derneği üyeleri, dernek binasında bir araya gelerek Tirit gecesi düzenledi.

Samsunlular, Tirit gecesinde buluştu

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:58

 Samsun Asarcıklılar Derneği  gerçekleştirilen geleneksel Tirit gecesinde Samsun Asarcıklılar Derneği Başkanı Ahmet Koral, düzenlenen programın ilk olduğunu ve geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade ederek, ‘’ Bizim hedefimiz birlik ve beraberlik içinde olmak. Amacımız Yavuz Selim’de bir dernek olarak, bir arada olmak ve paylaşmak. İnşallah bunu başaracağız.’’ Açıklamalarında bulundu.

Koral’ın ardından konuşma yapan Samsunlular Federasyon Başkan Yardımcısı Şakir Töngel düzenlenen programların kolay olmadığını ve emek istediğini söyleyerek, ‘’Bu akşam burada Tirit bahane sohbet şahane ortamında bir araya geldik. Bizleri bir araya getiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Derneklerin kuruluş amacı, birlik ve beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve kültürümüzü bulunduğumuz şehirde devam ettirmektir. Bu akşam buradaki etkinliğimizle birlikte Tirit yemeğimizi yiyerek, kültürümüzü burada yaşamış oluyoruz. Tirit yemeğimizi başka şehirlerden gelen hemşerilerimize tanıtmamız gerekiyor.  Samsunlular olarak, Samsunumuzun kültürünü, yemeklerini burada yaşatmak istiyoruz. Dolayısı ile altı yedi dernek bir araya gelip federasyon kurduk.’’ İfadelerini kullandı.

Düzenlenen Tirit gecesinde, Samsun Asarcıklılar Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Cebeci ise kısa sürede çok şey yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, ‘’ Değerli üyelerimizin sayesinde bu çalışmalarımız gerçekleşti. Başkanlarımız da bizlere yön verdi, yol verdi. Gecemize katılan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.’’ Açıklamalarında bulundu.

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