Sivil Toplum Merkezleri’ni 207 bin kişi ziyaret etti

Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Merkezleri ile 2019 yılını da dolu dolu geçirdi.

2019 yılında şehrimizin Sivil Toplum Kuruluşları(STK)’nın en yoğun kullandığı toplantı mekanı yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sivil Toplum Merkezleri salonları oldu. İzmit’te 11, Gebze’de 8 salon ile faaliyet yürüten Sivil Toplum Merkezleri(STM)’nden 2019 yılında yararlanan kişi sayısı 207 bin 192 olurken yapılan toplantı sayısı ise 4 bin 253 olarak gerçekleşti.

HİZMETLER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü, STK’ların haftalık toplantılarından etkinliklerine, konferanslarından genel kurullarına kadar toplantı salonu ihtiyaçlarını İzmit ve Gebze STM’lerde karşıladı. Merkezlerde STK’ların toplantıları için ihtiyaç duyulan tüm hizmetler ücretsiz sunuldu.

STM’LER 4 BİNE YAKIN SİVİL TOPLUM KURLUŞUNUN HİZMETİNDE

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sivil Toplum Merkezleri salonları, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’ne kayıtlı 3524, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’ne ve başka bölge müdürlüklerine kayıtlı olup Kocaeli ilinde şubesi bulunanlarla birlikte 105 vakıfa ve diğer STK’lara hizmet veriyor.

