Su Arıtma Cihazı Kullanmanın Faydaları

Su arıtma cihazı, çeşitli koşullar altında suyun temizlenmesi ve geliştirilmesi için suyunuzu çeşitli işlemlerden geçirerek suyunuzu arıtır. Arıtma cihazı size içme, pişirme, temizlik suyu gibi çeşitli alanlarda kullanmak için sağlıklı su sunar. Su arıtma cihazları sahip olduğu teknoloji ile ilk önce kirlenmiş olan ham suyu emer. Sedimanlardan mikroorganizmalara kadar değişen saf olmayan maddeleri filtreleyip daha sonra temiz su dağıtır. Su arıtma cihazlarını birkaç grupta inceleyebiliriz.

RO arıtma sistemi; çözünmüş katıları, arsenik, florür ve kurşun gibi metal parçacıklarını giderir. Kötü tat ve kokuya neden olan kimyasalları uzaklaştırarak suyun tadını ve kokusunu iyileştirir.

UV arıtma sistemi; suyla bulaşan hastalıklara, mikroorganizmalara, bakteriler, virüsler gibi patojenlere neden olan unsurları yok eden, kanıtlanmış bir teknolojiye sahiptir.

UF arıtma sistemi; suda bulunan zararlı kimyasalları ayırma kabiliyetine sahip ince bir tabaka malzemeden yapılmış bir zarın içi boş elyaflarını kullanır. Su, UF zarından beslendiğinde askıdaki katılar, bakteri ve virüsler UF membranında tutulur, sıkışır.

Aktif karbon arıtma sistemi; küçük parçalara bölünmüş bir karbon (kömür, hindistancevizi kabuğu, fındık kabukları) formudur. Aktif karbon, pestisitlere ve ağır metallere neden olan suda bulaşan hastalıkların çoğunu giderir.

Rainwater su arıtma sistemleri evlerde genel kullanım olarak değerlendirildiğinde sizlere son derece büyük avantajlar sunmaktadır. Yüksek kaliteli yani arıtılmış su, eviniz ve ev eşyalarınız için faydalıdır. Yumuşatılmış su, cihazları en yüksek verimde tutarak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayarak paradan tasarruf etmenizi sağlar. Genel arıtma sistemleri, su ısıtıcıları, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi ev aletlerinizde kireç ve tortu birikmesini önleyerek beyaz eşyalarınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca Rainwater su arıtma sistemleri sayesinde bulaşık ve çamaşır makinelerinizde %70 daha az deterjan kullanarak tasarruf edebilirsiniz. Genel arıtma sistemleri duş başlıkları ve muslukların tıkanmasını engellemektedir. Aynı zamanda her duş aldığınızda sert suyla saçınızı yıkadığınız zaman kullandığınız şampuan sudaki kireci ve kloru çözerken saçlarınızı da yıpratıp doğal rengini ağartır. Rainwater yumuşak su ile saçınızı yıkadığınızda daha az şampuan ve saç kremi kullanırsınız. Yumuşak su, saçınızı besleyip sağlıklı hale getirir ve bu şekilde saçınızın doğal rengini korumuş olursunuz. www.rainwater.com.tr üzerinden bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve ürün tanıtımı talep edebilirsiniz.