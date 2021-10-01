banner669
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor

Büyükşehir, Kocaeli’nde toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için sürücülere verdiği mesleki eğitimlere devam ediyor

Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor

01 Ekim 2021 Cuma 10:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Daire Başkanlığı’nda toplu taşıma sürücülerine kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri devam ediyor. Toplu taşıma sürücülerine bu eğitimlerin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimler de veriliyor. 


GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Büyükşehir, Kocaeli’nde toplu taşımada vatandaşları güvenli, huzurlu ve konforlu yolculuğu için her türlü önlemi alırken, sürücülerin eğitimlerine de özen gösteriyor. Gün içinde çok sayıda yolcuyla karşı karşıya gelen toplu taşıma sürücülerinin oluşabilecek her türlü durumda vatandaşlara yardımcı olması ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için bu eğitimler büyük önem taşıyor. 


KENTKART OKUMA EĞİTİMİ

Hizmet kalitesini arttırmaya ve de sorunları daha da azaltmaya yönelik verilen eğitimlerden birisi de "Validatör (Kenkart Okuma Cihazı)" eğitimi oldu. Eğitimde sürücülerle kart cihazının çalışma mantığı, sürücü ve vatandaşlara sağladığı faydalar konusunda bilgiler paylaşıldı. Eğitimde aynı zamanda soru-cevap yöntemiyle yaşanan sorunlar paylaşıldı ve çözümler arandı. Gerekli irtibat numaralı verilerek eğitim sonlandırıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
D-100 yeni yerinde D-100 yeni yerinde
Gebze’de Hafta Sonu Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Gebze’de Hafta Sonu Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği
Marmara’nın Doğusunda Beklenen Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! Marmara’nın Doğusunda Beklenen Yerel Kuvvetli...
Gebze En Özel Turnuvaya Ev Sahipliği Yaptı Gebze En Özel Turnuvaya Ev Sahipliği Yaptı
Gebze Deva Partisi'nin Mutlu Günü Gebze Deva Partisi'nin Mutlu Günü
Güzide Pazar’da Alışveriş Başladı Güzide Pazar’da Alışveriş Başladı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

D-100 yeni yerinde
Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında genişletilerek 4 şeritli hale getirilen Yeni D-100 yolu (eski...

Haberi Oku