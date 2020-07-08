Uzmanlar Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş sağlığı güvenliği uzmanları Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile ilgili Büyükşehir Meclis Salonu’nda toplantı yaptı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi birimlerinde uygulanması gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün İSG biriminde görevli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet bina ve eklentileri gezildi. Kovid-19 ile ilgili alınan önlemler yerinde gözlendi. Alınması gereken ilave önlemlerle ilgili meclis salonunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından fikir alışverişinde bulunuldu ve bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği konuşuldu.

UYARILAR YAPILDI

Yetkililer Kovid-19 salgının başladığı 11 Mart tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi tüm hizmet binalarında gerekli önlemleri aldığını belirtti. Bu kapsamda maske kullanımı, el dezenfektanları, yerlere yapıştırılan sosyal mesafe bantları, mutfaktaki malzemelerin tek kullanımlık olması ve genel işyeri hijyen şartları uyumu gibi kurallar kontrol edilip, gereken uyarılar yapıldı. Ayrıca saha tespit raporları da ekipler tarafından çıkartıldı.

UZMANLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitimde ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 18 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan "Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi" değerlendirilerek iş sağlığı güvenliği uzmanlarına bilgilendirme yapıldı.