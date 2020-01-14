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Yağmur kanalına sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına sıkışan yavru köpeği kurtardı.

14 Ocak 2020 Salı 17:57

 Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak’ta yağmur suyu kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine vakit kaybetmeden intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yahya Kaptan İtfaiye Grubu ekipleri, yağmur suyu kanalına sıkışan yavru köpeği beton künkün içerisine girerek kurtardı.

 

İTFAİYE HAREKETE GEÇTİ

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, yol kenarından geçen yağmur suyu kanalından köpek sesi duydu. Kendi imkânlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yahya Kaptan İtfaiye Grubu, hemen olay yerine intikal etti.

 

BETON KÜNKÜN İÇİNE GİRDİ

Ekipler, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşen köpeği kurtarmak için harekete geçti. İtfaiyecilerin tüm çabalarına rağmen yerinden çıkmayan yavru köpek için bir itfaiyeci, beton künkün içine girdi. Beton künkün içerisinden sürünerek köpeğe ulaşan itfaiye eri, yavru köpeği alarak dışarı çıkardı.

 

TANRIVERDİ AİLESİ SAHİPLENDİ

Islak ve bitkin düşmüş yavru köpek, Yahya Kaptan İtfaiye ekipleri tarafından battaniyeye sarıldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru köpeği Tanrıverdi ailesi sahiplendi. Mustafa Tanrıverdi, köpeği itfaiye ekiplerinden alarak temizledi. Soba yanında köpeği besleyen Tanrıverdi, ona sıcak bir yuva yaptı.

 

“ONU SOKAĞA BIRAKAMAZDIM”

Yavru köpeği sahiplenen Mustafa Tanrıverdi; “Dün gece çocuklar köpek sesi duydu. İlk biz çıkarmak istedik fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri künkün içerisine girdi. Yavru köpeğe ulaştı, sıkıştığı yerden çıkartıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor ölsün diye onu bırakamazdım. Evimde yıkadım, soba yanıyordu sobanın yanına bıraktım. Köpeği besledim. Sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım” dedi.

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