Yangında yaralanan genç hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Selim Mahallesi’nde çıkan ev yangınında yaralanan İhsan Kılıç tedavi gördüğü hastanade vefat etti. Fahri ve Fadime Kılıç çiftinin biricik oğlu İhsan Kılıç'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yakup Hoca Camii'nden kaldırılacaktır. Gebze Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.



Şengül GEÇAL