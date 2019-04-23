banner414
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yangında yaralanan genç hayatını kaybetti

Yavuz Selim Mahallesi'nde çıkan yangında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanade hayatını kaybetti

Yangında yaralanan genç hayatını kaybetti

23 Nisan 2019 Salı 09:59

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Selim Mahallesi’nde çıkan ev yangınında yaralanan İhsan Kılıç tedavi gördüğü hastanade vefat etti. Fahri ve Fadime Kılıç çiftinin biricik oğlu İhsan Kılıç'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yakup Hoca Camii'nden kaldırılacaktır. Gebze Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Şengül GEÇAL


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
YangınGebzeYavuz Selimölüm
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Gençlik yegâne enerjimiz, umut kaynağımız’’ ‘’Gençlik yegâne enerjimiz, umut kaynağımız’’
Yurt Genelinde Sıcaklık Azalacak Yurt Genelinde Sıcaklık Azalacak
Marmara'da Sağanak Bekleniyor Marmara'da Sağanak Bekleniyor
Minik Kerim erkekliğe ilk adımını attı Minik Kerim erkekliğe ilk adımını attı
İlaçlanmayan Yer Kalmadı İlaçlanmayan Yer Kalmadı
Meteorolojiden Fırtına Uyarısı Meteorolojiden Fırtına Uyarısı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Gençlik yegâne enerjimiz, umut kaynağımız’’
Başkan Büyükakın, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Yönetimini ve TÜGVA Kocaeli Temsilciliğini makamında...

Haberi Oku