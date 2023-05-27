Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Sayısı 105’E Ulaştı

Vatandaşların ulaşım hizmetinden yararlanırken işlerini kolaylaştırmak için teknolojik yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin (YBS) sayısını arttırıyor. Büyükşehir belediyesi, kent genelinde 105 yolcu bilgilendirme sistemiyle vatandaşlara hizmet veriyor. Yıl boyunca çalışmalarını sürdüren büyükşehir, Başiskele ve Kandıra’da 1, Dilovası’nda 2, Kartepede 3, Derincede ve Körfezde 4, Çayırovada 5, Gölcük’te 9, Darıca’da 10, Gebze’de 21 ve İzmit’te 45 olmak üzere toplamda 105 YBS ile vatandaşlara hizmet veriyor. Yolcu bilgilendirme sistemiyle vatandaşlar durağa uğrayan hatların bilgisini, gelecek olan toplu taşıma aracının süresini ve diğer pek çok bilgiyi öğrenebiliyor. Bu sistemlerin bakım ve onarımı da ulaşım dairesi başkanlığı tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

İHA