Zaferimizin 105'inci yılı!

18 Mart 2020 Çarşamba 10:42
İtilaf Devletleri’ne karşı 1915–1916 yılları arasında muhteşem bir azim ve mücadele ile kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir." dediği zafer olarak tarihte yerini alıyor. Gazete Gebze olarak Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan uğruna şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×