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17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi: Cansız bedeni deniz kıyısında bulundu

Sakarya’da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’ın cansız bedeni Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu.

17 yaşındaki Açelya'dan acı haber geldi: Cansız bedeni deniz kıyısında bulundu

29 Eylül 2023 Cuma 09:31

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu. Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



İHA
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