28 kaçak göçmen yakalandı

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:55
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Kandıra Doğancıllı Mahallesi Sarısu sahilinde devriye faaliyetleri esnasında bölgede tespit edilen 16 Eritre, 8 Afgan, 3 Somali, ve 1 Yemen olmak üzere 28 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler Jandarma Komutanlığında tamamlanacak işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin de işlemleri sürüyor.
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