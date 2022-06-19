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3 Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Kazada yaralananlardan 2'sinin YKS'den dönen öğrenciler olduğu öğrenildi

3 Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

19 Haziran 2022 Pazar 18:45

 Kandıra ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
D-605 kara yolunda İzmit yönüne giden Mert Ö. idaresindeki 34 PU 2247 plakalı otomobil, Kırkarmut sapağında karşı yönden gelen Cengiz U'nun kullandığı 81 DD 035 plakalı otomobile yandan çarptıktan sonra Abdullah S. yönetimindeki 54 VY 971 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Abdullah S. ile kızları Yasenur ve Yasemin S. ile sürücülerden Mert Ö. yaralandı. Kız kardeşlerin İzmit'te girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) döndükleri öğrenildi.
Diğer sürücü Cengiz U. ile yanında bulunan ve sınavdan dönen 2 kızı ise kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.



AA
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