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6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli'de bir iş yerine ait depoda 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

21 Kasım 2022 Pazartesi 19:48

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir iş yerine ait depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş, satışa hazır 658 adet paketlenmiş halde 6 ton 580 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi.
Sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



AA
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