6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildiKocaeli'de bir iş yerine ait depoda 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. 21 Kasım 2022 Pazartesi 19:48 Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir iş yerine ait depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş, satışa hazır 658 adet paketlenmiş halde 6 ton 580 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi. Sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş