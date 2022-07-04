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Ahırda yangın çıktı: 7 büyükbaş kurbanlık telef oldu

Gölcük'te Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. 7 büyükbaşın telef olduğu yangınla ilgili jandarma kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

Ahırda yangın çıktı: 7 büyükbaş kurbanlık telef oldu

04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:51

 Yangın saat 22.30 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ahırdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralı halde ahırdan çıkarılan 3 büyükbaş ise hemen kesildi. Kesilen hayvanların etlerinin tüketilip tüketilmeyeceğine veteriner hekim kontrolünün ardından karar verileceği belirtildi.

Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi 10 hayvanın da satışının yapıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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