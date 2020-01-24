banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akaryakıt hırsızlığı çetesine operasyon

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

Akaryakıt hırsızlığı çetesine operasyon

24 Ocak 2020 Cuma 13:57

Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden çaldıkları ürünü satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri iddiasıyla aralarında çete elebaşının da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde akaryakıt dağıtım şirketlerinden dolum yapılan tankerlerin mühürlerinin özel bir aparatla bozularak ürünün bir kısmının boşaltıldığını tespit etti. 

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, aralarında çete elebaşı D.E'nin de olduğu 23 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Hırsızlık malını satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. 







AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Akaryakıt çetesiGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı
Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı Sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
Battaniyeye sarılı ceset bulundu Battaniyeye sarılı ceset bulundu
4 DAEŞLİ yakalandı 4 DAEŞLİ yakalandı
Kocaeli’nin güvenliği için toplandılar Kocaeli’nin güvenliği için toplandılar
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı
Kocaeli merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda...

Haberi Oku