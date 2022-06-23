ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler seferber oldu

Gebze'de alkollü bir şahıs, kendisini kilitlediği evi yakacağını söyleyince tüm ekipler seferber oldu.

Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler seferber oldu

23 Haziran 2022 Perşembe 10:42

 Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini eve kilitlediğini ve bulunduğu daireyi ateşe vereceğini söyledi. Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında kapıyı açmaya ikna edilen şahıs kendisini kilitlediği daireden polis eşliğinde çıkarıldı. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık jandarmaya yakalandı 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık jandarmaya...
Asker genci öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Asker genci öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış...
Büyükşehir duyurdu! O şahıslar hakkında suç duyurusu Büyükşehir duyurdu! O şahıslar hakkında suç...
Bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 4 şüpheliden biri tutuklandı Bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan...
Teröristlere saygı duruşu yapan Selahattin Yılmaz tutuklandı Teröristlere saygı duruşu yapan Selahattin Yılmaz...
İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi Yaralandı İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık...
Kocaeli’de adam öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan sanık, jandarma ekipleri...

Haberi Oku