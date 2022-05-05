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Apartmanın 4. katı alev alev yandı

katlı apartmanın 4. katı alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Apartmanın 4. katı alev alev yandı

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:54

 Olay, Gölcük ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'ya ait 4. katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan anne ve oğlu, panikle dışarıya çıkarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.



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