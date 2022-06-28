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Aranan 19 şahıs şafak operasyonuyla yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan, haklarında 1 ila 12 hapis cezası bulunan 19 şahıs, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanacak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Aranan 19 şahıs şafak operasyonuyla yakalandı

28 Haziran 2022 Salı 13:13

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kasten yaralama v.b suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 12 yıl hapis cezası bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon sonucu 19 şüpheli, belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, tamamlanacak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.


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