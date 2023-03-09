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Aranan 2 Hükümlü Yakayı Ele Verdi

Kocaeli'de "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan 2 Hükümlü Yakayı Ele Verdi

09 Mart 2023 Perşembe 17:01

                                       
 
   Kocaeli'de "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.   
  İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 "Cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü ise İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timinin ortak operasyonuyla gözaltına alınarak, tutuklandı. 
 



                                  


İHA
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