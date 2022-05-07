Balkonda dengesini kaybetti, beton zemine düştü

Derince'de evinin balkonuna çıkan 50 yaşındaki Deniz Polat, dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü. Polat’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay

Derince

Yenikent Mahallesi'nde bir sitenin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Deniz Polat isimli vatandaş hava almak için çıktı evinin balkonunda, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yerde yatan adamı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye

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