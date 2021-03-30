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BASIN DUYURUSU

Covid-19 salgını ile mücadelede kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanları ve kurum amirlerinin katılımı ile 22.03.2021 - 28.03.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerin sonuçları aşağıda sunulmuştur.

BASIN DUYURUSU

30 Mart 2021 Salı 12:34

      

v  Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 11,287 kişinin talebi karşılanmış,

 

v  Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 12 kişiye idari işlem, yasağı ihlal eden 0 kişiye adli işlem yapılmış

 

v  65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8.733 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,

 

v  COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.152 iş yeri, 27.759 kez denetlenmiş, 434 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,

 

v  Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde133,882 şahıs sorgulanmış, 531 aranan şahıs yakalanmış, 23.983 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 213 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 706 kişiye idari işlem yapılmış,

 

v  112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden,  vatandaşlarımız tarafından yapılan 103 talep yerine getirilmiş,

 

v  Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 73.424 araç kontrol edilirken, 67,519 şahıs sorgulanmıştır.

 

v  Geçici ikamet vb. nedenlerden dolayı olmak üzere yurtlarda 55 kişi izolasyona tabi tutulmaktadır.

 

v  2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 311 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır.

v  Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 522 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.

            Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.       

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                        KOCAELİ VALİLİĞİ

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Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeValiHüseyin Aksoy
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