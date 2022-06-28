Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayet şüphelileri tutuklandı

Olay dün gece saatlerinde Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre kız arkadaşı R.T. ile evlenmek istedi. Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Mehmet Tabak’ın yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin ailesinden R.T. ve K.T., aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Mehmet Tabak’ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.





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