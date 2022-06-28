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Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayet şüphelileri tutuklandı

Gebze'de Mehmet Tabak (19) isimli şahsın öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayet şüphelileri tutuklandı

28 Haziran 2022 Salı 10:55

 Olay dün gece saatlerinde Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre kız arkadaşı R.T. ile evlenmek istedi. Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Mehmet Tabak’ın yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin ailesinden R.T. ve K.T., aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Mehmet Tabak’ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucu Mehmet Tabak’ın silahla öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, olayın şüphelileri G.T. ve K.T. isimli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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