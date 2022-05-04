banner748
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı

Darıca'da komşular arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı.

Bayram günü komşular birbirine girdi, anne ve oğlu yaralandı

04 Mayıs 2022 Çarşamba 22:15

 Olay Darıca Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan komşular arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırabilmek için çalışma başlattı. Kavga esnasında Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgayı ayıran polis ekipleri, olaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Göçmen kaçakçıları tutuklandı Göçmen kaçakçıları tutuklandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe
İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi Gebzeli çıktı İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Göçmen kaçakçıları tutuklandı
Kocaeli'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberi Oku