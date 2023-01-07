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Belediye otobüsünün motorunda çıkan yangın korkuttu

Gebzede seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu.

Belediye otobüsünün motorunda çıkan yangın korkuttu

07 Ocak 2023 Cumartesi 15:37

 
  Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BR 399 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför, alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken yolcular da otobüsten tahliye edildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.  
  


İHA
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