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Beyaz eşya taşıyan tır devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Kocaeli TEM otoyolunda beyaz eşya yüklü tır, önce bir tıra ardından bariyerlere çarparak devrildi. Tır sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Beyaz eşya taşıyan tır devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

29 Eylül 2023 Cuma 09:26

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır makinesi taşıyan 09 C 3769 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi sağ şeritte seyir halinde olan demir profil yüklü 05 ABJ 895 plakalı tırın dorsesine sürttü. Sürtmenin etkisiyle 09 C 3769 plakalı tır, yolun kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen aracın ön camı tuzla buz olurken, çamaşır makineleri de hasar gördü. Devrilen tırın sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilirken, tırın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
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