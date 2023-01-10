Beyzanur'un şüpheli ölümüne ilişkin davada eşi beraat etti

Kocaeli'de 3 aylık eşi Beyzanur'u evde ölü bulan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti; yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesini göz önünde bulundurarak sanığın beraatine karar verdi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya ev hapsinde bulunan Ömer F., avukatları Osman Anıl Acurman, Osman Keser, maktul Beyzanur Özel F.'nin ailesinin avukatı Musa Kazım Özok ve aileler katıldı. Sanığın cezalandırılmasını isteyen Beyzanur’un annesi Arzu Özel, "Sanık daha önce 2 defa Beyzanur'un boğazını sıktı. Üçüncü olayda kızımın ölüsünü aldım" dedi. Beyzanur’un babası ise "Size ve Türk adaletine güveniyorum. Kızım asla intihar etmez. Sakın ola kızımı öldüreni serbest bırakmayın" diye konuştu.

"22 aydır 4 duvar arasındayım"

Suçlamaları kabul etmeyen Ömer F., "Ben yapmadım. Eşimle severek evlendim. Eşime şiddet göstermedim. Eşimle tartışma yaşıyorduk ama kendisine şiddet uygulamadım. 22 aydır 4 duvar arasındayım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık beraat etti

Kararını açıklayan mahkeme heyeti; yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilmek suretiyle sanığın beraatine karar verdi.

"Bu karar 10 Ocak’ta Ömer’e evlilik yıl dönümü hediyesi oldu"

Karar sonrası açıklama yapan Beyzanur Özel F.'nin annesi Arzu Özel, "Başka annelerin yürekleri yanmasın. Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Bu tür cezalara farklı bir yasa, farklı bir çözüm bulsunlar. Aileler yanıyor. 21 aydır adliye kapısındayım. 8 Ocak Beyzanur'un evlilik yıl dönümüydü. Bu karar 10 Ocak’ta Ömer’e herhalde evlilik yıl dönümü hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim huzur içinde uyusun, biz ailesi adalet peşinde koşacağız"

Beyzanur'un ağabeyi ise, "Bu beraat kararını kabul etmiyoruz. Kardeşimin intikamını adalet yoluyla sağlayacağız. Kardeşim huzur içinde uyusun, biz ailesi adalet peşinde koşacağız" şeklinde konuştu.

Olay

Alikahya Mahallesi'ndeki apartmanda 20 Mart 2021'de meydana gelen olayda; Ömer F., olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel F.'yi boğazında bornoz ipiyle ölü bulmuş, olayın şüpheli görülmesi üzerine tutuklanmıştı. Sanık Ömer F., yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilmişti.

İHA