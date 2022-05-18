Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Olay, dün gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K., T.Ş. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, T.K'yı kanlar içinde gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.