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Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Bıçaklı saldırgan tutuklandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:39

 Olay, dün gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K., T.Ş. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, T.K'yı kanlar içinde gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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