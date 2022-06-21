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Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 2 Zanlı Gözaltına Alındı

21 Haziran 2022 Salı 13:56


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan ve Gülten Ş'nin ölümüne neden olan kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Kavgaya karıştığı belirlenen Y.Ş. ve G.Ş. yakalandı.
Öte yandan, kavganın akrabalar arasında düğünde takılan altınlardan kaynaklandığı ileri sürüldü.
Dün akşam Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşanmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralanmıştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerine kaldırılmış, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gülten Ş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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